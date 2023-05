Sammeln, bewahren, forschen, vermitteln und präsentieren. Das sind die fünf Säulen der Museumsarbeit und diesen widmet sich die Sonderausstellung "Geschichte trifft Zukunft – 150 Jahre Villacher Stadtmuseum". Jedem Raum wird dabei thematisch eine Säule zugeordnet. Wie der Name vermuten lässt, beschäftigt sich die Schau mit dem Alten, geht Jahrtausende in der Vergangenheit zurück, zeigt aber auch den Blick in eine mögliche Zukunft.