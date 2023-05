Am Sonntag finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland hingegen haben schon gewählt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan trat wie sein Gegner Kemal Kilicdaroglu mit zahlreichen Verbündeten in den Wahlkampf. In seiner "Volksallianz" hat er sich gleich mit mehreren Kleinparteien verbündet, die allesamt mit antifeministischem Programm antreten und das Ein-Mann-System beibehalten wollen.