Heuer feiert der VSV sein 100-Jahr-Jubiläum und hat sich dafür einiges einfallen lassen. Neben Feierlichkeiten gibt es auch Aborabatte für die Jugend. "Wir haben uns gedacht, wenn schon alles rundherum teurer wird, können wir den Jungen zumindest das erleichtern und das Abo günstiger machen", erklärt VSV-Pressesprecher Christian Kohlmayer.

Das Jugendstehplatz-Abo kostet also heuer nicht wie im Vorjahr 250, sondern lediglich 100 Euro (für alle bis 18, Grundwehr- und Zivildiener, Studenten und Lehrlinge bis 25). "Das sind bei 28 Heimspielen umgerechnet 3,50 Euro pro Match", rechnet Kohlmayer vor. Auch die restlichen Jugendabos sind um 100 Euro günstiger. "Viele in diesem Alter holen sich Tageskarten. Aber bei diesem neuen Preis hoffen wir natürlich, mehr junge Abonnenten anlocken zu können."

Zusammenarbeit mit Schulen

Dafür sind auch Kooperationen mit Schulen geplant. "Wir wollen dann auch mit den Spielern in die Klassen kommen und Autogrammstunden anbieten." Und auch die beliebten VSV-Volksschulsonntage werden wieder angeboten, bei denen Schulen aus Villach und Umgebung eingeladen werden und die Kinder gratis mit Begleitperson zu einem Spiel kommen und danach sogar aufs Eis gehen können. "Das fördert auch die Begeisterung beim Nachwuchs."

Preise 2023

Die diesjährige Preisliste © VSV

Die normalen Abos sind "leicht indexiert um fünf Prozent erhöht", sagt Finanzvorstand Andreas Schwab. Interessant könnte auch das neu eingeführte und sogenannte "Zockerabo" für die Erwachsenen sein. "Darin sind alle Spiele der Saison des VSV, theoretisch bis zum Finale der Play-offs, beinhaltet", verrät er. Damit erhofft sich der Verein, über 2000 Abos zu kommen. "Derzeit haben wir rund 1800, sind damit aber schon einer der Spitzenreiter", erzählt Schwab weiter. "Durch Corona wurde das natürlich schwieriger, aber wir konnten uns schon wieder steigern."

Fokus aufs Gewinnen

Sportlich sei das Ziel dasselbe wie immer: "Wir wollen in die Play-offs und so viel wie möglich gewinnen." Der Kader steht auch schon im Großen und Ganzen fest. Der Abgang von Dominik Grafenthin werde intern mit jungen Spielern kompensiert und die Mannschaft wird wie üblich am Villacher Kirchtag (heuer am 3. August) präsentiert. "Auf der großen Bühnen und natürlich in Tracht. Das ist auch wichtig fürs Teambuilding", freut sich Kohlmayer.

Am 16. September startet die Saison © VSV/Krammer

Zudem wird es heuer eine VSV-Gala am 21. September im Congress Center geben, bei der ehemalige und aktive Spieler sowie Funktionäre geehrt werden. "Dabei wird auch die 100-Jahr-Chronik präsentiert", weißt Kohlmayer.

Auch für die Fans ist etwas Besonderes geplant: ein Fest, bei dem die Spieler mit den Fans gemeinsam feiern können. "Das wird im Zuge eines der Vorbereitungsspiele im September stattfinden", sagt Schwab.

Übrigens: Die Saison beginnt heuer am 16. September. Das erste Vorbereitungsspiel findet am 17. August gegen die Universitätsmannschaft aus Yale in der Villacher Stadthalle statt.