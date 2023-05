Nach dem Mord an einer jun­gen Frau ver­gan­ge­ne Woche in Ho­hen­tau­ern könn­te der Tat­ver­däch­ti­ge kurz vor der Ein­ver­nah­me ste­hen. Noch be­fin­det sich der 24-Jäh­ri­ge aus Vil­lach-Land im LKH Graz im künst­li­chen Tief­schlaf, nach­dem er mit sei­nem Auto fron­tal gegen eine Brü­cke geprall­te und so an­schei­nend Sui­zid be­ge­hen woll­te. Die Po­li­zei geht davon aus, den Schwerverletzten diese Woche be­fra­gen zu kön­nen, wenn die Ärzte ihn aus dem künst­li­chen Tief­schlaf auf­we­cken. Wann dies genau sei, hänge allerdings von den Me­di­zi­nern ab.

Das Opfer und der mutmaßliche Täter stammen aus derselben Gemeinde in Villach-Land.