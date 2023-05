Eine Zeugin traute ihren Augen nicht: Ein Lenker raste in der Nacht auf Dienstag in der Trattengasse und Kelagsiedlung in Villach mit seinem Auto auf und ab. Die Frau filmte die Fahrt und schlug sofort Alarm. Beim Eintreffen konnte die Anzeigerin ein Video vorweisen, indem nicht nur die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, sondern auch ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich einer Einfahrt sowie ein Frontalanprall an einer Hausmauer ersichtlich war, heißt es seitens der Polizei. Am Unfallort konnte in weiterer Folge ein stark beschädigtes Auto und in einer dort befindlichen Garage auch der Lenker abwesend, schläfrig und benommen wahrgenommen werden, weshalb auch der Rettungsdienst verständigt wurde.

Cannabisgeruch im Auto

Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der 43-jährige Villacher plötzlich hellwach und trat gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv auf und forderte die Beamten auf das Grundstück zu verlassen. Der 43-jährige wurde mehrmals aufgefordert sein aggressives Verhalten einzustellen und sich zu beruhigen. Der 43-jährige wurde daraufhin auf den starken Cannabisgeruch aus dem von ihm gelenkten PKW angesprochen, was ihn neuerlich zum Ausrasten brachte, weshalb er letztendlich von den Beamten festgenommen werden musste. Der Villach wurde ins PAZ Villach eingeliefert. Er wird aufgrund diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Nächster Einsatz: Alkoholisierter demolierte Taxi

Nächster Einsatz für die Villacher Polizei wegen eines aggressiven Mannes: Gegen 20.20 Uhr wurden die Beamten in den Bereich des Bahnhofplatzes gerufen, da sich dort ein Mann aggressiv verhalten soll. Beim Eintreffen konnten die Beamten einen 21-jährigen Mann aus Villach antreffen, der sich weiterhin aggressiv verhielt, sich trotz mehrmaliger Abmahnung nicht beruhigen ließ und in weiterer Folge von den Beamten festgenommen werden musste. Dabei trat er mehrmals gegen die einschreitenden Beamten, wodurch ein Beamter unbestimmten Grades verletzt wurde. Im Zuge der Amtshandlung konnte erhoben werden, dass der 21-jährige zuvor auch ein Taxi beschädigt hatte. Der stark alkoholisierte Mann aus Villach wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.