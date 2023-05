In Kärnten ist es in der Nacht auf Dienstag wieder zu einem Verkehrsunfall mit einem Todesopfer gekommen. Erst in der Nacht auf Sonntag waren drei Menschen bei einem Unfall auf der Friesacher Bundesstraße gestorben.

Am Montag kurz nach 22 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau aus Villach mit ihrem PKW auf der Südautobahn im Gemeindegebiet von Velden in Richtung Italien. Am Beifahrersitz befand sich ihr 56-jähriger Ehemann. Die 56-jährige geriet aus derzeit unbekannter Ursache mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte dadurch in weiterer Folge in die dort befindliche linke Leitschiene. Daraufhin kam sie mit ihrem PKW auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand. Eine nachkommende 25-jährige Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, konnte ihren PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten bzw. ausweichen und prallte frontal in den bereits stehenden PKW der 56-Jährigen.

© FF Krumpendorf

Aus den Fahrzeug geschleudert

Durch den Anprall der beiden Fahrzeuge wurde der 56-jährige Ehemann der Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert und er kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der 56-jährige und seine Ehefrau wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo der 56-jährige Villacher seinen schweren Verletzungen erlag. Der Verletzungsgrad der 56-jährigen ist derzeit nicht bekannt. Die 25-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan und ihre 26-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Im Einsatz standen die FF Velden, Krumpendorf und Pörtschach.