Die Veldener Tourismus GmbH führt im Auftrag der Gemeinde Velden und des Tourismusverbands Velden die touristischen Agenden in der wohl bekanntesten Tourismusdestination am Wörthersee. Seit elf Jahren ist Pichler-Koban als Geschäftsführer in Velden tätig und wird spätestens mit Jahresende 2023 diese Tätigkeit beenden.