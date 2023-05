"Grizzly geht noch stärker als Panda", sagt Hannes Hempel. Der ehemalige Radrenn-Profi hat 2017 gemeinsam mit Unternehmer Franz Petschnig begonnen, von Villach aus die Marke Bären Bikes zu etablieren. Mittlerweile sind zwölf verschiedene Modelle in der Preisspanne von 3500 bis 11.000 Euro im Sortiment. Grizzly heißen die sportlichen Enduros, Panda die Trekking-Bikes mit Tiefeinstieg. Vorbereitet in Taiwan, werden sie in Kärnten endmontiert. Und auch die neueste Idee Hempels dürfte sich bärig entwickeln: die sogenannten Jobräder. "Firmen kaufen sich bei uns eine E-Bike-Flotte und geben die Räder an Mitarbeiter weiter. Das ist klima- und steuerfreundlich", weiß der 49-Jährige. Und zwar konkret vorsteuerabzugsfähig für den Dienstgeber, während der radelnde Dienstnehmer trotzdem das Pendlerpauschale geltend machen kann. Dienstrad statt Dienstwagen.