"Sitz ma aufs Radl fohrma hin, zum Millonig nach Techanting. Jo weil dort gibts zu jeder Zeit, das beste Softeis weit und breit." Die Kärntner Band Combo lässt auf Social Media mit ihrem neuen Song "Zum Millonig auf a Eis" aufhorchen. Der Text, der sich um das bekannte Softeis vom Gasthaus Millonig in Gödersdorf (Gemeinde Finkenstein) dreht, hat Ohrwurmcharakter. Auf der Plattform Youtube wurde das Video schon über 10.000 Mal geklickt.

"Wir spielen eigentlich hauptsächlich Livemusik. Dieses Mal wollten wir etwas anderes machen, das unsere Fans noch nicht von uns kennen. Und da unser Proberaum gleich in der Nähe vom Millonig ist und wir selber gerne dort einkehren, hat es sich angeboten", sagt Bandmitglied Manuel Wiegele, der sich selbst als Softeis-Fans outet. Auf die Idee, einen Softeissong zu kreieren, kam die Band aber von ganz allein.

"Weil Millonig einen Namen hat"

"Wir haben uns überlegt, was in der Region Villach-Land, in der wir hauptsächlich spielen, Freude und Spaß bereitet. Und weil Millonig in der Region einen Namen hat, hat es sich für uns angeboten. Als der Songtext fertig war, haben wir Karl Millonig gefragt, ob wir bei ihm drehen dürfen und er war sofort einverstanden. Wir haben nur mehr auf die Eröffnung der Eissaison gewartet, um das Video zu präsentieren", sagt Wiegele.

"Uns taugt der neue Song. Ich kenne die Jungs schon sehr lange, sie waren bereits vor 20 Jahren mit der Volkstanzgruppe bei mir und vielleicht wollten sie uns deshalb diese Ehre erweisen", sagt Wirt Karl Millonig. Ein Auftritt der Band beim Millonig sei derzeit aber noch nicht geplant, heißt es.

Live in St. Nikolai

Die nächste Möglichkeit, die Band live zu erleben, bietet sich am 27. Mai beim "Dirndl suacht Lederhosn"-Fest der Landjugend St. Nikolai. Auch beim Villacher Kirchtag wird Combo heuer mit dabei sein.