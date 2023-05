Das eigene Lokal war, nachdem sie Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach absolviert hatte, immer ihr Traum. Sie verwirklichte ihn 2022 im idyllischen 400-Einwohner-Bergdorf Hohentauern im steirischen Bezirk Murtal, wohin auch die Eltern der jungen Frau - sie waren und sind ebenfalls Gastronomen - gezogen waren. Als Koch an der Seite der Jungunternehmerin: ihr damaliger Freund aus derselben Gemeinde im Bezirk Villach-Land.

Die Trennung des jungen Paares im Jänner war möglicherweise Auslöser einer Tragödie, deren Rekonstruktion die Kriminalpolizei seit Donnerstag beschäftigt: An diesem Tag wurden Einsatzkräfte gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 113 zwischen Trieben und Rottenmann gerufen. Ein Mann war mit einem Pkw ungebremst in ein Brückengeländer gekracht. Der 24-jährige Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und mit dem Hubschrauber ins LKH-Uniklinikum Graz eingeliefert. Er hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Aufgrund der Spurenlage ging die Polizei rasch von einem Suizidversuch aus.

Tot auf der Couch

Der gebürtige Kärntner war mit einem Auto unterwegs gewesen, das auf die Mutter seiner 22-jährigen Ex-Freundin zugelassen ist. Die Mutter und ihr Mann eilten, nachdem sie die Polizei von dem Unfall verständigt hatte, sofort zur Wohnung ihrer Tochter in Hohentauern, weil sie offenbar Schlimmes ahnten. Dort machten sie die furchtbare Entdeckung: Die junge Frau lag tot auf der Couch.

"Wegen Todesfall momentan geschlossen" – steht auf der Tür eines Gasthofs © Maria Steinwender

Die alarmierten Beamten der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Oberzeiring gingen zunächst von einem "bedenklichen Todesfall" aus. Umgehend wurden die Mordermittler des Landeskriminalamts eingeschaltet. Auch für diese war es zunächst nicht ersichtlich, ob es sich um ein Gewaltdelikt handelt. Erst die Untersuchung durch die Gerichtsmedizinerin brachte Klarheit: Todesursache war demnach ein gewaltsamer Tod durch Ersticken.

"Nicht ansprechbar"

Der tatverdächtige 24-Jährige liegt derzeit im Koma. Er ist "nicht ansprechbar", sagte Wolfgang Hellinger von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagnachmittag. Mittlerweile haben Zeugenbefragungen begonnen.

In Hohentauern sitzt der Schock über die Ereignisse tief, ebenso in der Kärntner Heimatgemeinde des Opfers und des mutmaßlichen Täters. In Kärnten kennt man vor allem ihn aus seinen Aktivitäten in Sport- und Brauchtumsvereinen, bis es den jungen Mann mit seiner damaligen Freundin in die Steiermark zog. "Wir haben nichts mitbekommen, nie einen Streit gehört", erzählen Nachbarn in Hohentauern. Die junge Frau und ihre Lebensgefährte seien stets nett und freundlich gewesen, man habe auch nicht mitbekommen, dass das Paar getrennt sei.