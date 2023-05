Unter dem Motto „Ka Lust auf nix?“ lud das Villacher Jugendbüro zu einer öffentlichen Diskussionsrunde. In Kooperation mit dem „Netzwerk Prävention“ und im Anschluss an Workshops in der Polytechnischen Schule, beratschlagten sich Experten und Expertinnen im Kleinen Bambergsaal. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, in ihrer Position als Jugend- und Sozialreferentin, eröffnete den Vortrag, der einerseits zur Sichtbarmachung der aktuellen Probleme, aber auch zur gemeinsamen Lösungsfindung dienen sollte. Ziel-und Antriebslosigkeit, Zukunftsängste, Suchtgewalt und ein defizitorientiertes Schulsystem, bildeten den Diskussionsschwerpunkt.