Die GTI-Fans lassen sich ihre Passion nicht nehmen. Obwohl die Politik das offizielle GTI-Treffen, das von 18. Mai bis 21. Mai über die Bühne gehen hätte sollen, für heuer abgesagt hat, strömen an diesem Wochenende wieder zahlreiche GTI-Fans an den Wörthersee. "Heute (Anm. Samstag) habe ich bis dato 40 Autos gezählt. Bis zum Abend rechnen wir mit noch mehr", sagt Securitymitarbeiter Erich Jaritz, der bei der Mischkulnig-Tankstelle in Selpritsch, einem der begehrten Plätze der GTI-Fans, für Ordnung sorgen soll. Fünf Euro beträgt dort der Eintritt pro Besucher für den ganzen Tag. Besonders viele Gäste kämen laut Jaritz aus Deutschland und Kroatien. "Bis jetzt war alles ruhig. Es gab keine Vorfälle", betont Jaritz.