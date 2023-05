Am 2. Oktober 2022 um 5 Uhr wollte eine 41-jährige Villacherin mit dem Zug von Villach nach Klagenfurt fahren. Am Hauptbahnhof Villach wurde sie von einem Unbekannten verfolgt. Plötzlich packte sie der Mann an der Jacke, ohrfeigte sie und griff ihr auf die Brüste und in den Intimbereich. Das gab die Landespolizeidirektion Kärnten am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Ein anwesender Zugbegleiter schritt sofort ein und wollte den Mann zu Rede stellen. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Kurze Zeit später traf die 41-Jährige, diesmal mit ihrem bereits anwesenden Mann, auf den Unbekannten. Dieser leugnete die Tat und konnte erneut flüchten.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt darf um mediale Berichterstattung und um Veröffentlichung der Lichtbilder ersucht werden. Die Tat ereignete sich in einem videoüberwachten Bereich des Hauptbahnhofes Villach. Hinweise bitte an das Kriminalreferat in Villach unter der Telefonnummer: 059133/26 3333.