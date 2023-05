In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in zwei Villacher Kindergärten. Bislang unbekannten Tätern gelang das Eindringen in das Gebäude in der Trattengasse 3 nicht, sie konnten sich allerdings Zutritt zu dem "Auf der Tratten" (Trattengasse 66) verschaffen.