Ein 54-jähriger serbischer Arbeiter stürzte am Donnerstag auf einer Baustelle in Velden am Wörthersee rückwärts von einem Betonkübel mit einem Fassungsvermögen von 1500 Liter, der auf einem Baukran angebracht war, auf eine Betonmauer und verletzte sich dabei schwer.

Der Arbeiter hatte die Absicht, im Kübel nachzusehen, wie viel Beton sich noch darin befindet. Er musste nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.