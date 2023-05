"Eine familiäre Atmosphäre und das soziale Miteinander sind das Herz unseres Schullebens." Das ist als Leitbild auf der Homepage der zweisprachigen Volksschule St. Egyden in der Gemeinde Velden angeführt. Damit könnte es aber, geht es nach der Bildungsdirektion Kärnten, bald zu Ende sein. Denn: Vom Land Kärnten wurde 2015 ein Schulstandortkonzept beschlossen, in dem es, kurz gesagt, heißt, dass im Umkreis einer Schule mindestens 30 sprengelangehörige Schulkinder wohnen müssen, die an diesem Schulstandort auch zum Unterricht angemeldet sind. Und das trifft auf die Volksschule St. Egyden nicht zu. "Derzeit gibt es bei uns 23 Schülerinnen und Schüler", erklärt Thomas Millonig, seit 2010 Direktor der Volksschule Velden und seit heuer auch mit der Leitung der VS St. Egyden betraut.