Es ist etwas mehr als ein Jahrzehnt, das Martin und Andrea Wüster genützt haben, um Geschichte zu schreiben. Über dreizehn Jahre lang leitete das Paar das Nachtlokal Flaschl in der Seilergasse in Villach. Nun soll damit endgültig Schluss sein. "Wer hat Lust in unsere Fußstapfen zu treten?", fragt Wüster - ein letztes Mal? - auf Facebook.

Es ist nicht das erste Posting dieser Art, das der Unternehmer tätigt. Schon 2017 wollte sich das Duo zurückziehen. „Nach vielen Überlegungen haben wir beschlossen, unser ,Flaschl' zu schließen. Aus privaten Gründen können wir das Lokal nicht mehr weiterführen“, schrieben sie damals. Bis ein Nachfolger feststehen sollte, wollten sie aber weitermachen. Die Frist scheint nun auszulaufen - und ein neuer Betreiber nicht in Sicht zu sein. Wüster setzt dennoch einen Termin für eine Abschlussfeier an. Diese soll am 30. Juni stattfinden.

Die Wirte Andrea uns Martin Wüster © KK/Privat

Neuer Hauseigentümer

Der Eigentümer des Hauses, in dem der Gastronomiebetrieb eingemietet ist, hat dafür bereits im Vorjahr gewechselt. Der Wiener Investor August de Roode erwarb das Hauptplatzhaus.