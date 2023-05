Die Suche gestaltete sich nicht einfach, ist nun aber abgeschlossen. Für das Naturbad Puch in Weissenstein gibt es eine neue Pächterin. Die Gemeindebürgerin Melisande Hadalin will im beliebten Bad im Umland auch Pommes und Getränke zur Verfügung stellen. "Mein Team und ich freuen uns schon sehr darauf, mit Euch diese Saison zu rocken", kündigt sie an. Eröffnet werden soll mit Vorbehalt noch im Mai und zwar täglich von 9 bis 21 Uhr. Angeboten werden "regionale Produkte vom Bauernhof, täglich frische Mehlspeisen, Bosna, Pommes, Eis und einmal im Monat ein Sonntagsbrunch mit Prosecco", teilt Hadalin auf Facebook mit.