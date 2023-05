Bergspezl, Tedi und Betten Reiter im Fachmarktzentrum in der Maria-Gailer-Straße in Villach bekommen Gesellschaft: Am Donnerstag um 8.30 Uhr eröffnet die deutsche Drogeriekette Müller ihren zweiten Standort in der Draustadt. Die neue Filiale ist rund 1560 Quadratmeter groß. Neben Drogerie- und Parfümerie-Produkten werden im ehemaligen Obi-Gebäude beispielsweise auch Spiel- und Schreibwaren sowie Multi-Media- und Haushaltsprodukte angeboten. In der Eröffnungswoche von Donnerstag bis Samstag warten auf die Besucher unter anderem ein Glücksrad-Gewinnspiel und Rabatte.