Wüste Szenen spielten sich am Sonntag gegen 3.40 Uhr in Villach ab: Eine Streife der Polizeiinspektion Hauptplatz wurde zu einer Rauferei zwischen zwei Burschen gerufen. Ein 17-jähriger Kroate versetzte einem 34 Jahre alten Villacher einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der 17-Jährige vorerst. In der Folge griff er den Polizisten von hinten an. Der 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Polizist wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Auch der 34-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wird angezeigt.