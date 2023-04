Villach steht wieder eine Woche lang im Mittelpunkt des Jugend-Tennissports: Von 30. April bis 7. Mai werden 120 Nachwuchstennisspielerinnen und -spieler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren beim 39. Panaceo Junior Tennis Cup 2023 auf der Tennisanlage des Villacher Arbeitersportvereins (VAS) in Villach-St. Martin die Rackets kreuzen, darunter auch einige Lokalmatadore.

Die für den KLC spielende Osttirolerin Lilli Tagger ist mittels Wild Card fix im Hauptbewerb dabei. Die beiden Kärntnerinnen Stella Horacek (KLC) und Tea Nedic (TC St. Michael) haben zudem eine Wildcard für die Qualifikation erhalten. "Ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Turnier in meiner Heimat teilnehmen darf“, sagt Horacek. "Natürlich wäre es ein Traum, die Qualifikation zu überstehen und in den Hauptbewerb einzuziehen. Es wird sicherlich nicht einfach, aber ich werde versuchen, mein bestes Tennis zu spielen.

120 Athleten aus 35 Nationen

Bei den Burschen wurde zudem der Kärntner Max Kohler (UTC Straßburg) mit einer Wildcard für die Qualifikation ausgestattet. Die Setzliste wird bei den Boys von Keegan Rice (CAN) sowie bei den Girls von Josy Deams (GER) angeführt.

Insgesamt 120 Athleten aus 35 Nationen haben die Nennungen abgegeben. Auf die beste Österreich bzw. den besten Österreicher wartet auch eine Wild Card für die Qualifikation des mit 15.000 Dollar (Herren) beziehungsweise 25.000 Dollar (Damen) dotierten Future Turniers in Warmbad Mitte Mai.

Als Turnierdirektoren beim 39. ITF Panaceo Tennis Junior Cup auf den VAS-Plätzen in Villach fungieren Harry Westreicher und Gerfried Spath.