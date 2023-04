Schauen, Schlemmen und Shoppen nach Herzenslust können Sie am wöchentlichen Bauernmarkt direkt am Faaker See. Den beliebten Treffpunkt für Jung und Alt wird es natürlich auch heuer wieder geben! Zentral am Marktgelände der Ortschaft Faak am See gelegen, strömen jeden Donnerstag von 4. Mai bis 28. September 2023 tausende Gäste und Einheimische zum Markt.

Der Faaker Bauernmarkt bietet seinen Besuchern seit 30 Jahren nicht nur die Gelegenheit ihre Vorräte an verschiedensten landwirtschaftlichen Produkten aufzufüllen, sondern auch ein handgefertigtes Mitbringsel von einem der Bastel- und Künstlerstände zu erwerben. In angenehmer Atmosphäre lassen sich Speckbrot, Honigschnaps und Apfelsaft genießen, über das Marktgelände flanieren und sich durch die zahlreichen Kärntner Schmankerl an den Ständen kosten.