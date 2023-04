Was am 29. Jänner in Villach passiert ist, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt versucht es trotzdem: Auf 15 Seiten wird in der Anklage beschrieben, warum eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn absichtlich totgefahren wurden. Die Staatsanwältin spricht von Doppelmord und offenbart unglaubliche Details.