Über das Vermögen des Villacher Baumeisters Mehmet Özmen wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Özmen hat sein Gewerbe seit 2020 in der Ossiacherzeile 48 gemeldet. Wie viele Gläubiger oder Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen sind, ist nicht bekannt. Auch ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob Özmen seine Geschäfte fortführen will.

Die Gläubigerverhandlung findet am 5. Juni statt, Insolvenzverwalter ist Jürgen Karner.