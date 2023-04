"Hocherfreut" und "fast schon aus dem Häusl" war Karin Peuker am Sonntag bei der ersten Prognose zur Landtagswahl in Salzburg. Die Spitzenkandidatin bei der Wahl am 5. März in Kärnten hätte eher mit einem knappen Rennen um die Fünf-Prozent-Hürde gerechnet.