Alle Jahre wieder. Oder doch nicht? Polizei und Behörde bereiten sich auch in diesem Frühjahr auf einen möglichen GTI-Ansturm in Kärnten vor. Im Fokus der Community standen in den vergangenen Jahren bekanntlich der Mai und der Raum Faaker See. "Wir beobachten die Sozialen Netzwerke sowie die Buchungslage und versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten. Eine fixe Aussage zur Frequenz lässt sich bei einem unorganisierten Treffen aber nie machen“, sagt der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan.