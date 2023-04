Eine 56-jährige Autofahrerin konnte in St. Kanzian nicht mehr rechtzeitig anhalten, als ein elfjähriges Kind plötzlich über die Straße lief.

Eine 56-jährige Frau aus Eisenkappel lenkte am Samstag gegen 15.30 Uhr ihren Pkw durch die Gemeinde St. Kanzian. Plötzlich überquerte ein elfjähriges Mädchen aus dem Irak die Fahrbahn. Die Lenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, es kam zur Kollision mit dem Kind.

Das Mädchen wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nachbarn leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Pkw-Lenkerin wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Unfall mit Traktor

Ein weiterer Unfall endete für einen 21-Jährigen in der Gemeinde Afritz am See mit schweren Verletzungen im Klinikum Klagenfurt. Gegen 13.15 Uhr brachte er mit einem Traktor und einem dazugehörigen Miststreuer Mist auf eine Wiese des landwirtschaftlichen Anwesens seines Vaters aus. "Beim Bergwärtsfahren kam er mit dem Gespann nicht mehr weiter und rutschte rund 100 Meter talwärts. Im Bereich der Tauchenberger Gemeindestraße stürzte das Gespann über eine steile Böschung und überschlug sich mehrmals", berichtet die Polizei.

Zwar kam der Traktor auf einer Gemeindestraße auf allen vier Rädern zum Stillstand, der 21-Jährige wurde aber in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. 30 Mann der umliegenden Feuerwehren standen im Einsatz.