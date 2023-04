Für Aufsehen sorgt seit Samstagfrüh eine stille Demonstration in einer der wichtigsten Einfahrtsstraßen Villachs: Ein Dutzend Aktivisten der Gruppe "Finkenstein leuchtet" steht mit großen Transparenten in der Maria Gailer Straße. Auf diesen geht es um ihre Position zum Ukraine-Krieg. "Frieden ohne Russland funktioniert nicht", "Make love not war", "Waffenlieferungen verlängern den Krieg" oder "Österreich muss neutral werden und bleiben", sind beispielsweise ihre Parolen.