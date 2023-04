Einmal jährlich veröffentlicht LinkedIn, das ein internationales, digitales Berufsnetzwerk mit über 900 Millionen Mitgliedern weltweit und 19 Millionen im deutschsprachigen Raum ist, eine Auswertung der attraktivsten Arbeitgeber in verschiedenen Ländern. In Österreich weist diese Rangliste das Technologieunternehmen Infineon als Nummer eins aus. Auf Platz zwei folgt ebenfalls ein Technologiekonzern mit Siemens. Platz drei und vier nehmen die Pharmaunternehmen Takeda und Novartis ein. Insgesamt werden jene 25 Unternehmen angeführt, die ihren Mitarbeitern in der Republik die besten Karrierechancen bieten. Das bestplatzierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist RHI Magnesita auf Platz fünf. Die österreichischen Firmen KTM, Palfinger und OMV sind unter den besten zehn.

"Die Auszeichnung freut uns sehr und ist ein toller Erfolg für unser engagiertes Team. LinkedIn ist eine wichtige Plattform, um Fachkräfte aus aller Welt auf uns aufmerksam zu machen und um zu zeigen, was wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten und für welche Werte wir stehen", sagt dazu Christiana Zenkl, Personalleiterin Infineon Technologies Austria AG. Als Mikroelektronik Unternehmen stehe Infineon im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe und Hände. Das Unternehmen investiere in ein Umfeld, in dem jeder Kompetenzen einbringen und sich weiterentwickeln könne.

Christiana Zenkl, Personalleiterin Infineon Technologies Austria AG © Infineon

Höchstens zehn Prozent Fluktuation

Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen, die mindestens 500 Beschäftigte im betreffenden Land und eine Fluktuation von höchstens zehn Prozent innerhalb des Betrachtungszeitraums haben. Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2022 und der Veröffentlichung der Liste mehr als zehn Prozent ihrer Belegschaft entlassen haben, kommen für das Ranking nicht infrage. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personal- und Recruiting-Agenturen, Bildungseinrichtungen sowie Behörden. Ebenso ausgeschlossen sind LinkedIn, die Muttergesellschaft Microsoft sowie die Microsoft Tochtergesellschaften.