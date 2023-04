Alle Radfahr-, Skater- und Lauf-Begeisterten kommen am Sonntag, den 23. April, wieder voll auf ihre Kosten. Der Ossiacher See wird dann nämlich wieder zur autofreien Zone erklärt, und Autos, LKW sowie Motorräder müssen stehen gelassen werden. Die Streckenlänge rund um den See beträgt 27 Kilometer. Es können auch nur Teilstrecken befahren werden und der Rest mit der Ossiacher See Schifffahrt zurückgelegt werden.