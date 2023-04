Ein 68-jähriger Mann erhitzte Donnerstag gegen 19 Uhr in der Küche seines Wohnhauses in der Gemeinde Arnoldstein im Bezirk Villach-Land in einem Kochtopf Öl. Vermutlich durch Überhitzung fing das Öl an zu brennen. Die Löschversuche blieben erfolglos und der Mann lief dann mit dem brennenden Topf ins Freie.

Dort stürzte er vermutlich und das brennende Öl ergoss sich über ihn. Der 68-Jährige erlitt schwere Verbrennungen am Oberkörper, wurde noch am Unfallort durch das Notarztteam RK-1 in künstlichen Tiefschlaf versetzt und anschließend in die Steiermark geflogen. Wie am Montag das Klinikum in Graz bekanntgab, ist der 68-Jährige mittlerweile stabil, befindet sich auf dem weg der Besserung und wir bald die Intensivstation verlassen können.