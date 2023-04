Eine lange Historie, mehrere Betreiber und keinen, der den Gasthof nun übernehmen will. Seit einem Jahr sucht Gastronomin und Eigentümerin Irene Lutz einen Käufer für das Gasthaus "Zum Mohren" in Bad Bleiberg. Nach einer Corona-Infektion fiel für sie im Vorjahr die Entscheidung, sich von ihrem Lebenswerk zu trennen. Seither wird auf der Online-Plattform und auch auf Facebook gesucht. Der Verkaufspreis betrug in den Ursprungsvorstellungen rund 550.000 Euro.