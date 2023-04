Davorka Huskic ist in Köstenberg keine Unbekannte. Vor drei Jahren hat sie bereits eine Saison lang das Golfrestaurant geführt, dann aber kam Corona und sie schaute sich anderwärtig um. Nach einer Wintersaison im Restaurant Schnittpunkt am Dreiländereck ist sie wieder zurückgekehrt – mit einem neuen Team, das seit 15. April frischen Wind in das Restaurant bringen soll.