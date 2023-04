Am Samstag, dem 15. April, gegen 2 Uhr erhielt ein Mann (20) aus Villach von bisher unbekannten Tätern auf einer Social Media Plattform eine Nachricht und die Aufforderung zu weiterer Unterhaltung.

Die Unterhaltung wechselte auf Videochat, wobei dem Mann im Zuge der Unterhaltung ein Nacktfoto übermittelt wurde. Daraufhin übermittelte er ebenfalls ein Nacktfoto von seinem Intimbereich.

In weiterer Folge wurde ihm gedroht, dass dieses Foto in der erstellten Gruppe veröffentlicht wird, wenn er nicht einen Geldbetrag in der Höhe von mehreren hundert Euro bezahlt. Der Mann kam der Aufforderung nicht nach, überwies kein Geld und erstattete die Anzeige.