In kaum einer anderen Stadt Kärntens soll der Fernwärmetarif so hoch sein, wie in Villach. Aufgrund dieser Annahme, Unklarheit zur Tarifgestaltung der Kelag Energie und Wärme KEW und der politischen Forderung der Verantwortung Erde an den Bund, „die Monopolstellung zu kontrollieren“, fand am heutigen Mittwoch ein Runder Tisch zwischen der Villacher Stadtregierung und der KEW statt. Dieser erfolgte auf Einladung des Villacher Bürgermeisters Günther Albel (SPÖ) und brachte einen „Fünf-Punkte-Plan“ als Ergebnis.