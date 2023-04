Seit Jahren betreibt Gastro-Urgestein Peter Herritsch mit Familie das beliebte "Beach House" samt Hotel am Seecorso in Velden. Nun erhält er Unterstützung vom Wiener Erfolgskonzept "Tatarie Marie". "Die ohnehin nahezu perfekte "Beach House"-Speisekarte wird um schmackhafte Tatar-Kreationen und viele weitere Highlights erweitert", schwärmt Haubenkoch und Tatarie-Gesellschafter Dominik Stolzer über die neuen Pläne.

Stolzer war über mehrere Jahre Küchendirektor im Hotel Sacher in Wien. Gemeinsam mit seinen Tatarie-Partnern Florian Mainx, Marco Simonis und Hannes Hönegger will er ab Mai auch die Schickeria am Wörthersee mit seinen Kreationen begeistern.

"Die Speisekarte bietet leichte Sommerküche und frischen Fisch aus dem See – natürlich dürfen aber auch die besten Cuts aus dem Hause Hönegger nicht fehlen", freut sich Gastronom Marco Simonis. Außerdem will das Quartett edle Tropfen von befreundeten Winzern Johanna Markowitsch, Jürgen Trummer und Fanny Salomon servieren.

Überzeugen kann man sich von 5. Mai bis 10. September von Dienstag bis Sonntag ab 11.30 Uhr.