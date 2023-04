Veränderungen in der Unternehmensstruktur des Hotel Palais26 sowie des dazugehörigen "Restaurant Charles" am Villacher Hauptplatz. Die Betriebs GmbH verpachtet an die Münchner Hotelgruppe GSH. Motiv für den Schritt war es, in der Zielgruppe breiter zu werden. "Die Gruppe hat ein besser vernetztes Vertriebssystem und vermarktet jetzt schon 40 Hotels, dadurch sind sie breiter aufgestellt und haben die Chance, neue Kunden nach Villach zu bekommen", sagt Pächter Andreas Hofmayer.