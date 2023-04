In Grund und Boden würde zu massiv eingegriffen, der Tierwelt ihr Jagdhabitat entrissen werden. Heruntergebrochen mit dieser Begründung erteilte der fachliche Naturschutz den baulichen Maßnahmen für das geplante Logistikcenter in Villach-Federaun (LCA) eine Absage.

Wie mehrfach berichtet, will die Stadt Villach nahe dem Natura 2000-Gebiet beim Dobratsch rund 18 Hektar mit Logistikhallen verbauen und Waren von Villach mittels Lkw zum Verschiebebahnhof Fürnitz bringen, um sie anschließend per Schiene weiter zu transportieren. Bisher ist mit der Firma DLH eine Holding bekannt, die sich auf dem Areal niederlassen will, weitere sollen laut der Stadt Interesse bekundet haben, namentlich genannt wird "aus Seriositätsgründen" keine.