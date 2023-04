Ein kleiner Stich mit großer Wirkung

Mit Video und Fotoserie. Der Geruch von Desinfektionsmittel, Nadeln, die in Venen gestochen werden und Blutbeutel: So die Kurzfassung einer Blutspende. In Villach gibt es regelmäßige Spendenaktionen, denn Blutkonserven werden immer benötigt.