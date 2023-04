In der Nacht auf Samstag wurde die 33-jährige Villacherin regungslos von ihrer Lebensgefährtin im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung gefunden. Die Frau rief den Notarzt, der die 33-Jährige reanimieren konnte. Sie wurde ins LKH Villach eingeliefert, wo sie in den frühen Morgenstunden verstarb, so die Polizei in einer Aussendung.

Da die 33-Jährige den Ermittlern seit vielen Jahren als suchtmittelabhängig bekannt war, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion angeordnet. Das vorläufige Ergebnis weist auf eine Todesursache infolge Suchtmittelmissbrauchs hin. Das endgültige Ergebnis wird erst nach der toxikologischen Untersuchung der Gerichtsmedizin feststehen. Dieses wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.