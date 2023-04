Schlechte Nachrichten für Tierliebhaber: Das Futterhaus in Villach-Maria Gail hat geschlossen. Auf Anfrage bei der Futterhaus-Marketingabteilung in Judenburg heißt es, dass der jetzige Franchisenehmer das Tiernahrungsgeschäft nicht mehr weiterführen möchte. Heute findet eine Begehung im Futterhaus statt, der 470 Quadratmeter große Standort in der Gewerbezeile soll dem Vernehmen nach aber nicht mehr weitergeführt werden.

"Wir werden uns aber neu orientieren, weil wir mit dem jetzigen Standort nicht so glücklich sind", sagt Wolfgang Schifferl von der Futterhaus-Marketingabteilung. Wann der neue Standort in Villach eröffnen soll, ist noch nicht fixiert. Die Suche nach neuen Geschäftsräumlichkeiten läuft erst an. "Es gibt aber schon einige Interessenten, die das Futterhaus in Villach weiterführen wollen", so Schifferl.

Neues Tierfachgeschäft wird eröffnet

Die ehemaligen Betreiber des Futterhauses planen indes ein eigenes Projekt: einen Fachmarkt für Hund, Katz und Co. "Liebe Kundschaft, und Freunde vom Futterhaus Villach wie Ihr bereits wisst, haben wir geschlossen und werden demnächst, unter neuem Namen Tierfreund Villach in der Handwerksstraße 22 wieder eröffnen. Wir freuen uns riesig, auf die neue Herausforderung und hoffen, das Ihr uns weiterhin euer Vertrauen schenkt", heißt es auf Facebook.