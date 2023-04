Dauerparker auf den öffentlichen Parkplätzen der Villacher Friedhöfe sorgen immer wieder für Unverständnis bei den Friedhofsbesuchern. Die Parkmöglichkeiten werden knapper, oftmals werden sie teilweise für sehr lange Zeitspannen belegt, etwa auch durch Firmenwägen. Gerade bei Begräbnissen kam es oft zu einem Engpass und die Friedhofsbesucher mussten anderweitig einen Abstellplatz für ihre Fahrzeuge suchen. Besonders der Zentralfriedhof stand bei solchen Debatten immer wieder im Fokus. Auch, weil seit dem vergangenen Sommer die Fläche links vom Eingang, die 40 Jahre lang als Parkfläche diente, nicht mehr als Parkplatz genutzt werden kann.

Genügend Plätze vorhanden

Laut Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ), zuständig für Stadtgrün und Friedhöfe, gebe es aber grundsätzlich genügend Parkplätze: 80 vor dem Haupteingang 80, 30 an der Ostseite, 10 weitere mit zusätzlichen Behindertenparkplätzen an der Nordseite. Diese werden allerdings oft von angrenzenden Wohnungsmietern genützt. Das dürfte aber bald nicht mehr der Fall sein: Bereits Anfang März wurden potenzielle Kurzparkzonen rund um den Zentral- sowie Waldfriedhof angedacht.

Nun scheint dieser Plan gefestigt zu sein und die Parkplätze sollen zur gebührenfreien Kurzparkzone werden, damit diese in Zukunft nicht mehr blockiert werden. Demnächst werde daher eine neue Verordnung der Stadt Villach umgesetzt. Einen Beschluss für das Vorhaben soll es in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 28. April geben.