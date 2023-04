Für die einen ein Traum­tag mit ihrem treu­en Weg­ge­fähr­ten, für die an­de­ren eine ekel­haft schlabb­ri­ge An­ge­le­gen­heit. Hunde sor­gen in Strand­bä­dern immer wie­der für Dis­kus­sio­nen – in Vil­lach tun sie dies auch schon, bevor die heu­ri­ge Som­mer­sai­son in den Start­lö­chern steht. Weil die Stadt Vil­lach am Sil­ber­see – un­ter­halb des gro­ßen Park­plat­zes – einen Hun­de­plantsch-Be­reich ein­ge­rich­tet hat, schla­gen die Frei­heit­li­chen Alarm. „Ist der Sil­ber­see der rich­ti­ge Platz für eine Hun­de­zo­ne?“, hin­ter­fragt Klub­ob­frau Kat­rin Nieß­ner.

Die Be­grün­dung für die Be­den­ken liegt vor allem im ste­hen­den Ge­wäs­ser. Es mache einen Un­ter­schied, ob man an einem groß­flä­chi­gen See mit Zu- und Ab­fluss ein­hun­dert Meter als Hun­de­zo­ne re­ser­vie­re oder an einem klei­nen Schot­ter­teich ohne Was­ser-Aus­tausch. „Der Sil­ber­see ist einer der we­ni­gen Seen in Kärn­ten mit ganz­jäh­rig frei­em Zu­gang und ein wich­ti­ges Nah­er­ho­lungs­ge­biet, an dem sich oft ganze Schul­klas­sen tum­meln“, sagt Nieß­ner. Auch die Holz­ab­gren­zung für den tie­ri­schen Ba­de­strand wäre zu wenig fi­xiert und in Zei­ten der Tro­cken­heit ein Ri­si­ko­fak­tor.

Die zu­stän­di­ge Re­fe­ren­tin Sarah Ka­thol­nig (SPÖ) will am neuen Hun­de-Ba­de­platz fest­hal­ten. Zehn Pro­zent des Sil­ber­see-Are­als – eben der Hügel un­ter­halb des ers­ten Park­plat­zes –wer­den dem­nach heuer als Mensch-Hun­de-Lie­ge­wie­se ver­suchs­wei­se zur Ver­fü­gung ge­stellt. „Es gab in der Ver­gan­gen­heit dies­be­züg­lich viele An­fra­gen und Wün­sche. Wenn sich alle an die Re­geln hal­ten, wird ein ge­mein­sa­mes Mit­ein­an­der funk­tio­nie­ren“, ist Ka­thol­nig über­zeugt. Bei Dif­fe­ren­zen werde man nach­schär­fen oder den Men­schen-Hun­de-Be­reich wie­der ein­schrän­ken. Die Ben­jes­he­cke wird als Le­bens­raum für In­sek­ten ge­se­hen und soll auch an an­de­ren Orten in­stal­liert wer­den.

Weitere Hundebadeplätze

Ge­ne­rell gilt in Vil­la­cher Bä­dern ein Ba­de­ver­bot für Hunde. Einen zwei­ten neuen See­zu­gang für Mensch und Tier gibt es heuer am Os­sia­cher See-Aus­fluss. Zudem ist Hun­den das Baden beim Cam­ping­platz Plörz und beim Gast­hof Mess­ner am Os­sia­cher See er­laubt. In Lands­kron er­war­ten die Vier­bei­ner beim Ab­fluss zum Os­sia­cher See meh­re­re Stel­len, die gut zu­gäng­lich sind. Au­ßer­dem kön­nen Hunde beim Spa­zie­ren in die Gail oder in die Drau. Auch das Zil­ler­bachl in Warm­bad lädt zum Baden ein oder das Strand­bad Friess­ner am Afrit­zer See.