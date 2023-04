Eine Art Wohnzimmer mitten in der Innenstadt, in dem junge Menschen vorbeikommen können, um sich auszuruhen und zu stärken, um reden, miteinander lernen oder spielen zu können: Das bietet das Katholische Jugendzentrum Sankt Jakob in Villach.

Leiterin Eva Wutte © kk

Seit Anfang März ist Eva Wutte die neue Leiterin. Die 33-Jährige hat als Kunstvermittlerin im Museum Moderner Kunst Kärnten bereits viel mit Kindern und Jugendlichen gemacht und möchte ihnen nun "den Zugang zu Kunst und Kultur auch im Jugendzentrum ermöglichen". Daher werden auch Workshops angeboten, die meistens gratis sind. Die jungen Menschen unterstützt sie aber auch dabei, wenn diese Alltagsprobleme haben und bietet damit "eine Anlaufstelle für alle an, die den Wunsch nach Gemeinschaft haben, ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen".

Zweimal die Woche wird auch gemeinsam frisch gekocht. "Das wird richtig gut angenommen", freut sich Wutte. "Viele von ihnen genießen es einfach, dass wir uns mit ihnen beschäftigen." Wer vorbeikommen möchte, kann dies während der Öffnungszeiten übrigens auch gerne ohne Voranmeldung machen. "Es ist schön, den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten zu können." Gegen Ende Mai, Anfang Juni ist auch ein Jugendfest geplant, bei dem gemeinsam gefeiert, gelacht, gespielt wird. "Dabei kann man uns kennenlernen und einen schönen Tag mit uns verbringen. Für Musik wird auch gesorgt."