Vor mittlerweile mehr als 20 Jahren wurde das Hofer-Zentrallager in Weissenbach in der Gemeinde Weissenstein eröffnet. Mit diesem deckt der Lebensmittelkonzern seither Kärnten, Osttirol sowie Teile der Steiermark (Ennstal und Murtal) und Salzburgs (Lungau, Pongau und Tennengau) ab. Bereits in der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte um eine Schließung des Standortes. Nun kamen sie erneut auf.