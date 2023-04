Gasthaus in Vollbrand?

Webcam-Bilder lösten Großeinsatz am Dobratsch aus

Das Almgasthaus Rosstratten am Dobratsch steht in Vollbrand, lautete die Alarmierung Donnerstagabend für zahlreiche Feuerwehren. Als sie am Einsatzort eintrafen, gab es eine überraschende Wende.