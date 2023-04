Ihre lichtscheue Lebensweise hat den Fledermäusen einen zweifelhaften Ruf eingebracht. Für einige Villacherinnen und Villacher gehört dieser aber nun - zu Recht - der Vergangenheit an. Sie lauschten am ersten Abend der neuen Naturpark-Dobratsch-Vortragsreihe im Paracelsus-Saal im Rathaus gebannt den Ausführungen der Fledermausforscher Harald Mixanig und Julian Kogler und erfuhren zum Beispiel, dass nur eine Fledermaus pro Nacht mehrere tausend Gelsen "verspeist".

Unter oft riskanten Bedingungen haben die Forscher in den vergangenen Jahren mehr als 30.0000 Ultraschallrufe von Fledermäusen aufgezeichnet, die nun von der Arge Naturschutz ausgewertet werden. Von den Ergebnissen erwartet man sich Rückschlüsse auf die Anzahl der Fledermausarten im Naturpark Dobratsch. "Schon jetzt wissen wir, dass der Dobratsch ein besonderes Gebiet ist. Hier haben sich auch viele Arten aus dem Süden angesiedelt, die sonst nirgendwo in Österreich zu finden sind", erklärten Mixanig und Kogler.

Auch die Villacher Naturparkreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig lauschte den Vortragenden gespannt: Julian Kogler, Harald Mixanig, Günter Faul, Andreas Langer und Martin Friedl (von links) © Helmuth Weichselbraun

Andreas Langer von der Fachgruppe "Karst- und Höhlenkunde" des Naturwissenschaftlichen Vereins gab einen Einblick in die Organisation der Höhlenforschung in Kärnten, bevor die Bühne zwei echten Entdeckern gehörte: Martin Friedl und Günter Faul präsentierten Fotos und Videos aus Höhlen im Dobratsch, die zum Teil schon vor Jahrzehnten gefunden worden waren, mittlerweile aber in Vergessenheit geraten sind.

Atlantis im Berg

Und natürlich wurde vom Publikum auch nach der legendären und angeblich atemberaubend schönen Bamberger-Höhle im Dobratsch gefragt. Das Geheimnis um ihren Zugang hat der 1954 verstorbene Höhlenforscher Oskar Hossé mit ins Grab genommen. Friedl und Faul sind "der Bamberger" seit Jahren auf der Spur. Gefunden haben sie die Höhle aber "noch nicht", wie sie mit Betonung auf "noch" motiviert bedauerten.

Beim nächsten Termin der Vortragsreihe geht es am 1. Juni um "Lost Places" am Dobratsch.