Neue Nutzung für die ehemalige Greißlerei in Villach-Lind. Das Gebäude in der Treffner Straße 4 haben drei Ärzte für sich entdeckt. Es ordiniert bereits Zahnärztin Elisa Besser, die ihre Kassenordination von Spittal nach Villach verlegt hat und Heide Taxenbacher nachfolgt. Im Ärztehaus finden sich ab Mai außerdem HNO-Arzt Gerold Besser und ab Sommer Psychiater Hannes Mayer (beides Wahlärzte).

Gerold Besser ist Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie © KK/Medzentrum Villach Lind

Gerold Besser aus der Gastronomiefamilie Fruhmann in Wernberg ist aktuell noch im Medzentrum Lind anzutreffen und hat nun gegenüberliegend seine eigene Ordination im Ärztehaus eröffnet. "Es hat sich nun angeboten, mit meiner Frau gemeinsam etwas zu machen. In unserer Ordination soll sich, auch gemeinsam mit Herrn Mayer, alles um den Kopf drehen", sagt Besser.

Räumlichkeiten stehen auch anderen zur Verfügung

Hannes Mayer ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach und arbeitet einen Tag pro Woche als Wahlarzt in freier Praxis. Aktuell ist er noch im Walter-von-der-Vogelweide-Park 5 anzutreffen. "In der neuen Ordination möchte ich neben meiner psychiatrisch-medizinischen Ausbildung auch gerne Yoga und Atemtechnikkurse anbieten", sagt Mayer. Seine Räumlichkeiten stehen nach Absprache auch anderen Physio- und Psychotherapeuten zur Verfügung. Das Trio ist gemeinsam mit Apothekerin Sophia Telesko Eigentümer des Hauses.

Hannes Mayer ist Psychiater © KK/Privat

Lange Wartezeiten bei Kassenärzten

Das neue Ärztehaus deckt auch eine Kassenstelle ab. Besagte Ärzte sind in Villach über viele Bereiche mit langen Wartezeiten verbunden. Davon vor allem betroffen sind neben Zahnärzten auch HNO-, Augen- und Hautärzte. Im Bereich der Zahnärzte gibt es in Villach-Stadt 23 Planstellen, im Umland 14. In den meisten Gemeinden ordiniert überhaupt nur ein Kassenzahnarzt. So auch in Fürnitz, wo sich dieser, Franz Samonig, Ende 2024 in Pension verabschiedet.