Neue Hightech-Firmen siedeln sich im Technologiepark an

Rund 200 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau des Technologieparks in Villach. Wildgruppe siedelt sich an, Österreichs größter Forschungsreinraum eröffnet im Herbst. 2024 folgt Kindergarten mit dazugehörigem Forschungszentrum.