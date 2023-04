Spektakulärer Einsatz am Ostermontag in Villach. In einer Seitenstraße in der Stadt fing ein Auto Feuer. Der Pkw stand rasch in Vollbrand, zahlreiche Anrainer wurden Augenzeugen des Vorfalles und verständigten die Hauptfeuerwache Villach. Auch der Lenker des Autos war anwesend. "Dieser wurde leicht verletzt und ins LKH Villach gebracht", bestätigt Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache.

Gasflasche im Auto mitgeführt

Alles Weitere zum Unglück ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auslöser des Brandes soll laut Scharf eine Gasflasche, die der Autofahrer mitführte, gewesen sein. Wie diese explodieren konnte, ist noch nicht geklärt.

Die Hauptfeuerwache Villach war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz.